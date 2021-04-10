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【疫市營商】開關無期夏日推廣搶先到　日式流水素麵解港人「鄉愁」

商管策略 09:30 2021/04/10

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踏入夏天新冠肺炎疫情仍然反覆，港人去日本旅行遙遙無期。有本地餐廳推出日式流水素麵迎來將到來的夏日市場，解港人「鄉愁」店方憑新產品加強人宣傳。

香港飲食業隨著新冠肺炎疫情稍為緩和生意逐漸回升，觀塘餐廳「慢煮屋」於同區開設另一間更大分店。東主歐梓俊說：「新餐廳位於工業大廈，客路希望能夠更加廣，除了同區上班族外，我們希望做到家庭客、吸引到年青人來打卡。為此我們更推出『冰之夏日流水素麵』。」

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歐梓俊解釋，新日流水素麵套餐模式類似於日式溫泉餐，對久久未能到日本「回鄉旅行」的港人會有一定吸引力，流水麵的模式亦適合客人放鬆傾談，適合疫下環境。食客只要訂座並在社交媒體分享流水素麵餐，餐廳會加送食品包，務求在吸引客人「打卡」，借客戶的手推廣出去。

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歐梓俊又說：「流水麵的優勢是玩味重，很適合年青人和小朋友。如果說冬天應該打邊爐，夏天亦應該有標誌性的食物，我們就希望將流水麵變成夏日的標誌式食物，到時炎炎夏日客人都會主動想到我們。客人除有機會成為回頭客外，亦可以為我們帶來其他客人。」

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撰文 : 陳文政

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