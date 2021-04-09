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【疫境自強】領隊變身網店老闆 　海味代購借市集增曝光率轉型成功

商管策略 10:10 2021/04/09

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去年新冠肺炎疫情突襲，旅遊業陷入冰封期，導遊、領隊、旅行社職員及旅遊巴司機等從業員近乎零收入難以維生，有領隊 5 年間成功轉型經營海味代購網店，領隊身份轉為兼職，網店借市集增加曝光率。

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「品味海味」創辦人湯劍生（Dicky）表示：「新冠肺炎疫情下將近零收入，得知部份領隊會轉做物業管理、物流業，及部分旅行社『間斷式』領隊上班，部分領隊 1 日收入僅 300 至 400 元。」

湯劍生又指：「 2016 年開始轉做網店生意，曾在歐、美、澳或日本線等領團關係，本身已有相熟貨源，無需再經香港二手代理，加上任職領隊時親赴當地品嚐貨品。來貨價合理、貨源及品質良好，這是曾任旅遊業的優勢。」

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湯劍生 1994 年開始任職旅行社領隊，分別到東南亞、日本、韓國及歐美等旅遊路線領團。他又稱，領隊是帶客人遊玩，以待客服務為主，領導相對經營生意方式較單純，主要 一 對 一 與當地農場和供應商接洽，當地供應商合作緊密，取得貨源是貨真價實。他舉例說，一個月去數趟南非和紐西蘭，可節省運費也是公司利潤。

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湯劍生由旅行團領隊慢慢變為兼職，他指現時網店生意是主要收入，至今網店已超過 200 種海味貨品上架，認為社交網站已變成代購網站，故網絡對公司宣傳十分重要。

由日本人旅客手配業社協會主辦「撐旅遊市集」35 個攤檔中，協會共劃分20 個攤位供給個體戶（領隊及導遊），湯劍生是成功投標市集攤檔個體戶。他又說：「這市集別具意義，團結旅遊業力量，打贏新冠肺炎疫情這場仗，預料接著週末主辦方安排開蓬巴士接載服務，接載尖沙咀和旺角遊人到場，能刺激市集人流。」

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撰文 : 鍾采餘

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