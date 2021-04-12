【SME學堂】疫情未完中小企拓展難　善用科技箍舊客比撈新客更實際

▲ RUM Chat 為雲端軟件，不同平台登入即可使用。

新冠肺炎疫情下大量網店林立，管理網上生意殊不簡單。有公司開發出針對性軟件輔助中小企宣傳、分析數據、提升客服效率，解決行業痛點。

數碼客戶體驗顧問公司 RUM Digital 主要業務包括幫助客戶架設網站、寫 app（流動應用程式）、數碼推廣，以及提升客戶體驗（UX）等；雲端客戶管理應用服務 《Run Chat》去年 12 月正式面世，用戶在任何平台登入後皆能使用。

補習平台疫情轉型 推專用互動平台營業額升3成【見下頁】

聯合創辦人 CY Lau 表示，新冠肺炎疫情改變了大眾的消費模式，大量線下業務轉移到網上，令到數碼宣傳工具的需求大幅增加。客戶對管理、分析資訊的需求變大。

另一創辧人 Wing Yuen 指出，不少中小企找新客源出問題，但根據經驗，零售業、美容頭髮護理等服務性行業，80% 生意都來自舊客，如何高效地做到舊客生意反而更幫到公司。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

開移民顧問公司易搵錢？90後創業者：到位服務才夠競爭力【見下頁】

他解釋：「很多公司都陷入誤區去不停擴張尋找新客，其實研究留住舊客，讓他們重複消費更有效。我們就用軟件服務幫他們分析客戶資料、喜好、購買紀綠等等，在針對舊客戶方面做出策略性推廣。」

RUM Chat 在投入市場方面分成四個階段，公司剛完成第一階段，涉及投資額約 20 萬，並擁有了超過 40 名客戶。第一階段 RUM Chat 會專注於廣播營銷，透過 WhatsApp 推廣並根據數據庫為客戶定製調節，例如每個訊息都含用用戶名字減低大量廣播的感覺。CY 說：「我們也會提供客戶管理系統分類客戶，並且提供人工智能（AI）處理 FAQ，減輕客服壓力兼確保部門 24 小時無間斷運作。」

實業疫情難尋投資者 SPAC 中介服務助借殼上市【見下頁】

將 RUM Chat 分成多個階段投入市場是希望收集大量客戶意見，令產品更貼近市場需要，第二階段會對接不同即時信息軟件，現時客服經常要切換不同平台回答問題，浪費資源。

第三階段將提供客戶訊息追蹤，系統會辦認出客戶信息類型，例如客戶的訊息包括「問」、「查詢」，「搞錯」、「投訴」等字眼，訊息便可能被歸類到質詢並轉交予相關同事。最後階段便是人工智能的分析與報告。Wing 強調，其實愈大的公司，便愈需要這方面的工具。」

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

Photo：ILO Asia-Pacific