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口罩工廠落 TVB 廣告被追擊!? 廠方聲明: 廣告合約已於二月終結

行內熱話 16:05 2021/04/08

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口罩工廠口罩

現時香港口罩市競爭激烈，不少香港口罩廠皆選擇在各大媒體平台落廣告推廣。不過近日口罩工廠 Mask Factory 卻因廣告被人在網上追擊。
     
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

早前口罩工廠發帖，發表廠方收到一大堆的惡作劇留言，原因是廠方在農曆新年推出「麥玲玲開運系列」口罩產品曾在 TVB 刊出廣告。廠方特別發出聲明 (詳見下圖)，口罩工廠與無綫電視的廣告合約早已於二月終結，而有關與麥玲玲的合作，相關合約是和麥玲玲直接簽定，無線電視並未涉及其中。口罩工廠表現，會定期審視廣告的成效及顧客的反饋，在細閱過網人民的意見後，口罩工廠日後將會更謹慎地選擇宣傳平台，避免使用有爭議的媒體。

網民的反應各異，有人指不需要理會這些惡意留言，亦有人支持廠方的做法，應避免在有爭議的媒體出廣告。

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撰文 : 張文啟

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