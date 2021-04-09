【疫市營商】賣日韓時裝同場加映親子資訊？靚媽：網銷更需增值才可留客

網店愈來愈流行，但人人都做無特色一樣會「沉淪」。要在競爭者中脫穎而出殊不容易，有網店透過分享非純粹提供產品資訊增加客戶黏性，生意愈做愈好。

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「Cecilia Tam Fashion」在去年新冠肺炎疫情小高峰的 7 月開業，可見經營困難。創辦人譚安琪（Cecilia）說：「我們賣日韓時裝，目標客戶是 30 至 40 歲或以上的女士，服裝以優雅、悠閒或帶出女人味的風格為主。除了在社交平台發帖宣傳外，我們亦透過直播、短片等方式分享資訊，例如分享不同身型怎樣穿得好，怎樣搭配衣服最佳等。」

譚安琪坦言，網店競爭激烈，商舖必須有自己的個性方能突圍而出，故她會在 Facebook 專頁上分享大量非產品資訊，例如護理頭髮、皮膚等等相關美容時尚知識，又或者講解時裝趨勢，例如卡奇色即是甚麼款式、卡奇色的來源等等。她笑言，自已也是消費者，明白品牌除了產品之外，品牌帶來的額外價值亦非常重要

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譚安琪說：「分享資訊有機會令觀眾更加了解、喜歡我們的品牌，從而提高銷售額。購物其實並非單純的物品交易，很多時都涉及品牌價值。你喜歡品牌時，自然便會喜歡他們的產品。網店和傳統實體店銷售模式不同，網店做到的事會更加多。有時講一些時裝趨勢、減肥方式，觀眾都很受落。」

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譚安琪經常在網店裏分享親子互動和生活，想不到引起不少年輕母親共鳴，開拓更多客源。她說：「有時收到客人私訊，說很喜歡我的分享，我就覺得很開心。作為女性，除了要愛護身邊的人，亦要愛錫自己，要對自己好，不要浪費自己的時間。打扮得好，心情都會好些。」

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