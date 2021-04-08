超靚盒裝+可愛圖案! 台灣蠟筆小新 BioMask 親膚口罩三款超靚登場

台灣 BioMask 保盾跟日本蠟筆小新官方合作，獲得授權推出三款蠟筆小新口罩。



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除了台灣中衛推出蠟筆小新口罩外，同樣來自台灣的 BioMask 也有推出蠟筆小新口罩。BioMask 推出的蠟筆小新口罩，不但採用蠟筆小新可愛圖案，提供包括 : 蠟筆小新睡衣款、小白狗屋款和鱷魚阿山款，口罩盒更是設計精美，既有狗屋設計，又有零食盒裝，完全配襯口罩本身款式。



BioMask 蠟筆小新口罩內層更採用親膚性超柔性複合纖維，現時三款口罩現已在台灣 PCHome 網站發售，一套三盒共 45 片口罩，售價為 $699 新台幣 (約 $193 港元)。單盒則售 $265 新台幣 (約 $73 港元)。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。