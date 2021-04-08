【限量發售】OxyAIR 彩虹口罩抗疫套裝 六折發售

香港口罩廠 OxyAIR 以特價發售彩虹口罩抗疫套裝。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

由即日起 OxyAIR 每星期會推出 500 套優惠抗疫套裝（網店 300 套各分店 50 套），以特別發售，售完即止。

OxyAIR抗疫套裝包括:

- 成人七色彩虹口罩一盒（70片）

- 無酒精殺菌消毒濕紙巾(90片-珍寶裝)

- 無酒精殺菌消毒濕紙巾隨身三包裝

- 全天然消毒噴霧50ml一支

- 酒精殺菌搓手啫喱500ml一支

- 酒精消毒噴霧50ml 一支

每套原價 : $334

超抵優惠價 : $199.-

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。