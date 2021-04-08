  • 23°C
香港時間 : 2021408日 (週四) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限量發售】OxyAIR 彩虹口罩抗疫套裝 六折發售

行內熱話 00:48 2021/04/08

分享：

香港口罩廠 OxyAIR 以特價發售彩虹口罩抗疫套裝。
    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

由即日起 OxyAIR 每星期會推出 500 套優惠抗疫套裝（網店 300 套各分店 50 套），以特別發售，售完即止。

OxyAIR抗疫套裝包括:

- 成人七色彩虹口罩一盒（70片）

- 無酒精殺菌消毒濕紙巾(90片-珍寶裝)

- 無酒精殺菌消毒濕紙巾隨身三包裝

- 全天然消毒噴霧50ml一支

- 酒精殺菌搓手啫喱500ml一支

- 酒精消毒噴霧50ml 一支

每套原價 : $334 

超抵優惠價 : $199.-

【其他內容】  【半價發售】一盒齊 3 款! GOVEK 浪漫玫瑰暗花 LEVEL 3 口罩 超特價售 $28 盒

    點擊圖片放大
    +3
    +2


口罩購買連結<<

【其他內容】 Comfy Wear HK 粉霧馬卡龍口罩 特價售 $49/4盒

【其他內容】  韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 追加 Level 3 防護 破底價售 $90/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

ATEX Hello Kitty KF94 四層立體中童口罩 最平售 $158/30個
2021/04/07
ATEX Hello Kitty KF94 四層立體中童口罩 最平售 $158/30個
盾牌貴族黑色口罩 Level 3 獨立包裝售 $25 盒
2021/04/07
盾牌貴族黑色口罩 Level 3 獨立包裝售 $25 盒
【一盒齊 5 色】漸變幻彩顏色設計! 愛的家 V99 幻彩五色口罩登場
今日
【一盒齊 5 色】漸變幻彩顏色設計! 愛的家 V99 幻彩五色口罩登場
著數優惠 口罩

上一篇文章

超靚盒裝+可愛圖案! 台灣蠟筆小新 BioMask 親膚口罩三款超靚登場

下一篇文章

【一盒齊 5 色】漸變幻彩顏色設計! 愛的家 V99 幻彩五色口罩登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣