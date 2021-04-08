【一盒齊 5 色】漸變幻彩顏色設計! 愛的家 V99 幻彩五色口罩登場

香港口罩廠愛的家發售 V99 幻彩五色口罩。



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愛的家很久也沒有推出新產品，今次推出 V99 幻彩五色口罩是針對夏天而設。口罩採用漸變幻彩顏色設計，超滑身的 3S 親膚無紡布，適合大部份場合佩戴，透氣程度非常高。一盒口罩已有齊 5 種顏色，Level 3 規格，售價為 $118/50個。

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愛的家口罩規格

-50片裝/盒 （5片一包）(共5色)

-成人用 175 x 95 (+/-5)mm

-成人用 160 x 95 (+/-5)mm

-中童用 145 x 95 (+/-5)mm

-通過香港SGS

-BFE PFE 99%

-ASTM LEVEL 3

-EN14683 TYPE IIR

-香港製造

售價:$118



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。