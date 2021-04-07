【疫市筍工】疫苗中心2,000職位供旅遊界救命　協會：雖屬短期但總好過無

新冠肺炎疫情持續蔓延，旅遊業長期處於冰封狀態，政府「防疫抗疫基金」宣布動用港幣 1 億 5,000 萬元，對準旅遊從業員創造 2,000 個、為期 5 個月短期新職位。職位開始接受申請，已近 4,000 人報名申請，業界對此「救命措施」表示歡迎。

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香港日本人旅客手配業社協會會長徐王美倫表示，據新冠肺炎疫情前記錄，香港有超過 2 萬名旅行社從業員，雖然現時政府提供 2,000 個職位，但始終「有好過無」，5 個月短期職位對業界也有益。

徐王美倫又指：「社區疫苗接種中心職位大部分聘請現任公務員，而接待客人和客戶服務為旅行從業員主力項目，故旅遊業界去信政府要求外判給旅遊業，大約 1 個月時間政府便落實，接受旅遊業界建議，對業界來說是好事。」

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▲ 公務員事務局局長聶德權（後排右三）上月29日跟旅遊業界代表會面，詳細聽取他們有關短期職位的建議。

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徐王美倫透露：「本協會與其他旅行社、酒店及巴士公司等商會有份參與其中。今日起開始接受申請，截止下午 4 時近 4,000 人報名申請，當中職位主任、副主任及登記員，稍候會進行面試環節。」

導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員及旅遊巴司機等為合資格申請者，獲聘人士 5 月 1 日正式工作，月薪介乎港幣 10,000 元至 40,000 元不等，為期 5 個月，在 24 間社區疫苗接種中心，負責管理中心運作及相關行政支援工作。

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公務員事務局局長聶德權早前表示，旅遊業界主動向政府提出建議，跟業界聯繫和商討，務求集思廣益，在短時間內敲定創造短期職位措施，希望盡快幫業內人士解燃眉之急。

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Photo：政府新聞、Pexels