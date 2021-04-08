【疫下的抉擇】離場無法維生繼續又無錢裝修　香港仔街市翻新檔主斥「打爛小店飯碗」

政府宣布全面翻新香港仔市政大廈街市，期間會關閉近 2 年，在熟食中心經營 70 年的粉麵店坦言，現在處境尷尬，如想原址開業，將要承擔近百萬裝修費，所以現時仍未能決定是否繼續經營。

成記牛什粉麵負責人「肥仔」說：「我是第三代經營者，13 歲開始在這裏工作，一做便是 40 年。店舖一代傳一代，當時是伯爺開舖養大我，我再繼續開舖養大子女。由開業第一代至今有 70 年了。」

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「肥仔」指出，政府已公布翻新香港仔街市細節。他說：「大約 10 月底會啟動相關工程，但到現在仍未決定是否要繼續做。想繼續經營的話，首先要將舖位裝修交吉，再找地方安置工具，街市翻新之後抽籤，知道自己是那個舖位安置後，就要重新裝修新舖，當然又要再添置工具器材。這樣一出一入隨時花上 100 萬。當然，可以不走的話，的確不想走。做了這麼多年，客人都變到好像朋友一樣，在這裏工作有一份人情味。」

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政府會向選擇結業或搬遷至食環署轄下指定街市的空置攤檔的租戶發放特惠金，估計成記可獲約十多元。「肥仔」說：「我現在 50 歲，又未到退休年齡，如果出去打工，我又可以做甚麼職業呢？我從來沒有在外面工作過。想做廚師又沒有廚師牌，外面有無人承認我的工作經驗也是問題。」

同樣經營熟食檔的江先生（化名）直斥政府的決定跟打爛飯碗沒分別。他說：「其實很多不想翻新的商戶不敢出聲，起碼我自己就不想翻新。你要將場地交還給政府，交吉就要做裝修，清場要幾十萬元，到回來開舖裝修又要花幾十萬，全都是自己血汗錢。不肯接受安排就拿特惠金離場，細舖幾萬，大舖可能有 20 萬，等於打爛我們飯碗。我們作為小商戶好被動，真是無得還手。」

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