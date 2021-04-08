【街市悲歌】人流跌大半業主肯減租撐住　香港仔街市檔主：只能坐等疫情過

抗疫 1 年，而曾被認為受新冠肺炎疫情影響較少的街市，也難倖免；網店、外賣業發展蓬勃發展，市場自我調節，更令街市生存空間日漸狹窄，檔主小商戶徒呼奈何。

不怕疫倩收入跌過半！ 美容院轉健康產品網銷平台【見下頁】

李太於香港仔街市的 1 樓經營服裝店，專營嬰幼兒衣服。她坦言生意在新冠肺炎疫情裏急跌大半：「一來街市人流少大半，二來老人家和父母不願帶小朋友出街，變相不怎麼買衣服，睡衣反而會買多點。本來我們有一些較漂亮、盈利高點的童裝，但疫情下滯銷；現只有平價日用服裝較好賣，賺不到多少錢。幸好業主肯減 1/4 租，不然生意很難支撐下去。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

開移民顧問公司易搵錢？90後創業者：到位服務才夠競爭力【見下頁】

在香港仔街市二樓經營雞檔的馮先生（化名）亦表示生意大跌：「比之前少了超過大半人，現在惟有進貨時買少點。現時人貨量約只有以前 1/3 左右。生意差不多只有之前一成。現在老人家不敢出街，年輕人寧願去超級市場或者索性在網上買食材。我們都無計，只好等疫情過。」

疫情印刷商收入跌近半 轉噴畫設計一條龍回報更勝出版【見下頁】

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！