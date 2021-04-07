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【香港創科】目標首年 3 成入住率　科學園 InnoCell 租金每月 7000 元起

數碼轉型 19:23 2021/04/07

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位於科學園內，有租住及共享生活空間功能的 InnoCell 正式開幕，預計 7 月正式讓租戶入住，單人房每月租金 7,000 港元起，園區公司可到訪學者都租住，提供 392 個房間，共 511 個宿位。

科學園創新中心改組　擴張 FinTech・初創生態圈見下頁

香港科技園公司行政總裁黃克強指出， InnoCell 是香港科技界新嘗試，首年租住目標是 3 成入住率，他有信心可取得收支平衡。科技園公司首席項目總監黃煜新補充， 2 月時已有園區公司員工試住，本月正式開發申請入住，租約為期 1 年，預計 7 至 8 月開始讓正式租戶遷入。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

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甲級寫字樓減租仍難覓租客　科技中小企寧搬到工廠區「抗疫市」見下頁

InnoCell 提供 4 種房型，單人房 248 平方呎，租金每月 7,000 港元起，雙人房 8,000 港元，同是 248 平方呎，497 呎的套房租金則為每月 25,000 港元；而可提供團隊 3 個月至 6 個月短期租用的 PowerHub 則是 2,184 平方呎的單位，有 8 間 183 平方呎的 Studio Room 以及 1 個 720 呎的工作空間，每月租金為 10 萬港元。

黃煜新的概念是讓住戶有交流機會，所以在 15 萬平方呎樓面面積中，有 3 萬平方呎是共用空間，每層樓都有都有不少共用空間，包括工作間、共用廚房、 Band 房、活動場地、會議室及圖書分享區等。大樓內亦有無人店，讓租戶可購買日常用品及食物，透過 InnoCell Living 手機應用內的電子錢包，可以無現金支付方式購物物品及預約不同服務。 

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 彭振濠

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