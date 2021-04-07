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【後疫市商機】看準後疫情旅遊商機　Sony Pictures 泰國將興建電影主題樂園

商管策略 17:18 2021/04/07

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雖然各國旅遊業仍未恢復，但有企業看準新冠肺炎疫情後的旅遊商機，著手發展旅遊景點。其中 Sony Pictures 將與泰國公司 Amazon Falls 合作，建造全球首個以哥倫比亞影業（Columbia Pictures）電影為主的主題樂園。

振興旅遊業！泰國觀光局擬為遊客提供免費或機票折扣見下頁

隨著各國開始為市民接種新冠肺炎疫苗，加上各地的樂園陸續重開，Sony 也跟上疫情後旅遊商機，宣布成立主題樂園「Aquaverse」。

Sony Pictures 全球夥伴關係、品牌管理執行副總裁 Jeffrey Godsick 表示，很榮幸能在泰國建造首個哥倫比亞影業主題樂園。品牌會透過水上樂園、巡迴展覽和主題樂園等景點，讓全球各地的觀眾能夠融入到電影故事中。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

開業僅兩年不敵疫情 高達Café大阪道頓堀店月底結業見下頁

據悉，主題樂園 Aquaverse 佔地 5.7 公頃，預計在今年 10 月開幕，園區內會有《捉鬼敢死隊（Ghostbusters）》、《逃出魔幻紀（Jumanji）》、《重案夢幻組（Bad Boys）》、《黑超特警組（Men in Black）》、《鬼靈精怪大酒店（Hotel Transylvania）》等知名電影的遊樂設施和景點。

Aquaverse 樂園位在海邊小鎮 Bangsaray，距離芭堤雅約 20 分鐘車程。

投資4.28億元 大阪環球影城「超級任天堂世界」兩度延期終開幕見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Sony Pictures、PBS

撰文 : 廖淑瑩

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