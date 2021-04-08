【SME學堂】見證時代霸主變時代的眼淚　百視達紀錄片Netflix意外爆紅

曾經稱霸影碟租借連鎖店的百視達（Blockbuster），早在 2010 年已宣布破產，其位於美國俄勒岡州本德市（Bend）最後一間門店，最近竟然因昔日的競爭對手 Netflix 播出的紀錄片《最後的百視達》（The Last Blockbuster）而再次走紅。

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在紀錄片中，鏡頭聚焦在百視達的經理 Sandi Harding 身上。透過她的視角，可以看到這間超過 20 年的老店如何渡過「光輝歲月」，例如店內仍舊使用磁片和舊式電腦管理租片系統，就讓許多觀眾都為之驚嘆，激起懷舊之心。早在兩年前，當澳洲珀斯的百視達倒閉時，本德市的百視達已經成為「世界上的最後一間」店舖，但現時本德的百視達未有關店計劃。

百視達變成「賣回憶」的地方，店舖去年與 Airbnb 推出「夜宿計劃」，將百視達門市變成期間限定的 Airbnb 房源，以 90 年代復古套房為主題，住客可以在客房內無間斷欣賞電影。

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雖然百視達敵不過時代變遷變成「時代的眼淚」，但當年獨霸一方時期在很多人心中仍「歷歷在目」。百視達於 2004 年在全球擁有超過 9,000 間分店，其中香港就有 24 間分店，員工人數近 6 萬人；但隨著串流媒體如 Netflix、Disney+ 等興起，百視達逐漸沒落，並在 2010 年宣布破產。

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Photo：Airbnb