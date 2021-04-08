  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (週四) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】見證時代霸主變時代的眼淚　百視達紀錄片Netflix意外爆紅

商管策略 12:00 2021/04/08

分享：

曾經稱霸影碟租借連鎖店的百視達（Blockbuster），早在 2010 年已宣布破產，其位於美國俄勒岡州本德市（Bend）最後一間門店，最近竟然因昔日的競爭對手 Netflix 播出的紀錄片《最後的百視達》（The Last Blockbuster）而再次走紅。

17 歲輟學賣栗子・曾身負巨債 「小老闆紫菜」創年收入10億之路見下頁

在紀錄片中，鏡頭聚焦在百視達的經理 Sandi Harding 身上。透過她的視角，可以看到這間超過 20 年的老店如何渡過「光輝歲月」，例如店內仍舊使用磁片和舊式電腦管理租片系統，就讓許多觀眾都為之驚嘆，激起懷舊之心。早在兩年前，當澳洲珀斯的百視達倒閉時，本德市的百視達已經成為「世界上的最後一間」店舖，但現時本德的百視達未有關店計劃。

百視達變成「賣回憶」的地方，店舖去年與 Airbnb 推出「夜宿計劃」，將百視達門市變成期間限定的 Airbnb 房源，以 90 年代復古套房為主題，住客可以在客房內無間斷欣賞電影。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Lululemon 憑「地下科學團隊」與 Nike Adidas競爭見下頁

雖然百視達敵不過時代變遷變成「時代的眼淚」，但當年獨霸一方時期在很多人心中仍「歷歷在目」。百視達於 2004 年在全球擁有超過 9,000 間分店，其中香港就有 24 間分店，員工人數近 6 萬人；但隨著串流媒體如 Netflix、Disney+ 等興起，百視達逐漸沒落，並在 2010 年宣布破產。

豆類製品稱霸 360年品牌萬字醬油 2 招「保鮮」見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Airbnb

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】開外賣店・專攻市區舖　壽司郎生意額逆市增長有妙法
2021/04/07
【SME學堂】開外賣店・專攻市區舖　壽司郎生意額逆市增長有妙法
【疫市營商】疫情WFH令糖果銷售大減　文具品牌夥味覺糖出計時薄荷糖
2021/04/07
【疫市營商】疫情WFH令糖果銷售大減　文具品牌夥味覺糖出計時薄荷糖
商業營銷 零售 紀錄片 Netflix 銷售

下一篇文章

​​​​​​【SME學堂】​視而不見・努力解釋還是刪Post？巧妙運用正負評為公司形象增值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣