【半價發售】一盒齊 3 款! GOVEK 浪漫玫瑰暗花 LEVEL 3 口罩 超特價售 $28 盒

▲ GOVEK 浪漫玫瑰暗花 LEVEL 3 口罩

莎莎正推出即時快閃優惠，當中 GOVEK LEVEL 3 口罩更以超特價發售。 GOVEK 浪漫玫瑰暗花成人口罩原價售 $58，現以特價 $28 發售，數量有限，售完即止。



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GOVEK 口罩規格



ASTM Level 3 標準

PFE≥99%，BFE≥99%

獨立包裝，成人尺寸



一盒 15 個

商品產地:中國



售價:$28 (原價 $58)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。