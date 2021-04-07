韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 追加 Level 3 防護 破底價售 $90/50個

MCNG Shop 正發售韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩。



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EG Guard 是韓國製造的 KF94 口罩，不但符合 KF94 規格外，更支援 ASTM 最高級的 Level 3 防護水平，雙重保障。此口罩獨立包裝，一盒 50 個，MCNG Shop 正以 $90 盒發售，即是一片只售 $1.8。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。