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韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 追加 Level 3 防護 破底價售 $90/50個

行內熱話 16:34 2021/04/07

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MCNG Shop 正發售韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩。 
  
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

EG Guard 是韓國製造的 KF94 口罩，不但符合 KF94 規格外，更支援 ASTM 最高級的 Level 3 防護水平，雙重保障。此口罩獨立包裝，一盒 50 個，MCNG Shop 正以 $90 盒發售，即是一片只售 $1.8。 
 
【其他內容】【99% 防護】日本 Iris Ohyama v-Fit 獨立包裝立體口罩 售 $58/50個

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【其他內容】 Comfy Wear HK 粉霧馬卡龍口罩 特價售 $49/4盒

【其他內容】 售價不減反加!? 香港 Good Mask 宣布口罩將於 4 月底加價 原因為原材料漲價

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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