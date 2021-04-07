  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (週三) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

​​​​​【​疫市營商】斥資逾 141 億元鬥外資　東京帝國酒店重建迎後疫情商機

商管策略 18:01 2021/04/07

分享：

日本具代表性的酒店東京「帝國酒店（帝国ホテル）」，將斥資逾港幣 141 億元改建，放眼後新冠肺炎疫情訪日客旅客「回歸」，以及對抗外資系高級酒店同行之間的競爭。

疫情加奧運無遊客觀戰夾擊 阪急阪神 4 酒店陸續結業​​​​​見下頁】​

位於日比谷公園旁的帝國酒店，預計主樓及塔樓館分別在 2036 年及 2031 年間動工；改建部分將再開發 23,000 平方米的面積，樓高 17 層，將提供約 570 間酒店主樓客房，及 31 層的辦公室綜合樓塔樓館。

綜合日本媒體報道，帝國酒店集團截至今年 3 月為止的財年，營業額跌至僅 217 億日圓（約港幣 15.38 億元），比上財年的 545.58 億日圓大跌；赤字高達 148 億日圓（約港幣 10.49 億元），僅靠地產業務和財技支撐整體業務。為了在「後疫情」重振業務，將步大倉東京酒店後塵，斥資 2,000 億日圓（約港幣 141.73 億元）改建帝國酒店，提高東京千代田街區魅力。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

連續23年入選最佳職場！四季酒店創辦人兩招令員工「好鍾意返工」見下頁

1890 年開業的東京帝國酒店，是日系酒店「御三家」之一，另外兩家是大倉東京酒店和新大谷飯店。過住日本皇室貴族、政商名流及文人雅士鍾情於日系飯店，少選擇外資飯店，皆因傳統日式「盛情款待」服務精神和待客之道是無可代替。

分析指，自 90 年代起，安縵（Aman）、東京柏悅酒店（Park Hyatt）及麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）等外資高級酒店的標準客房平均面積由 484 平方呎起，比平均面積僅 294 平方呎起的日本「御三家」酒店，更「抵住」，故必須求變。

成功申請「賞你住」最快月中推優惠 酒店：望盡快通關提高入住率​​​​​​見下頁】​

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Imperial Hotel japan Facebook

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】疫情WFH令糖果銷售大減　文具品牌夥味覺糖出計時薄荷糖
今日
【疫市營商】疫情WFH令糖果銷售大減　文具品牌夥味覺糖出計時薄荷糖
【數碼轉型】日本免稅店電子化拖慢　學者：只能等疫情平息遊客回歸
2021/04/06
【數碼轉型】日本免稅店電子化拖慢　學者：只能等疫情平息遊客回歸
【管理Tips】秒懂同事上司心理　破解網上會議肢體語言暗示
2021/04/06
【管理Tips】秒懂同事上司心理　破解網上會議肢體語言暗示
商業營銷 酒店 疫情 東京 日本 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【後疫市商機】看準後疫情旅遊商機　Sony Pictures 泰國將興建電影主題樂園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣