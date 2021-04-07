​​​​​【​疫市營商】斥資逾 141 億元鬥外資　東京帝國酒店重建迎後疫情商機

日本具代表性的酒店東京「帝國酒店（帝国ホテル）」，將斥資逾港幣 141 億元改建，放眼後新冠肺炎疫情訪日客旅客「回歸」，以及對抗外資系高級酒店同行之間的競爭。

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位於日比谷公園旁的帝國酒店，預計主樓及塔樓館分別在 2036 年及 2031 年間動工；改建部分將再開發 23,000 平方米的面積，樓高 17 層，將提供約 570 間酒店主樓客房，及 31 層的辦公室綜合樓塔樓館。

綜合日本媒體報道，帝國酒店集團截至今年 3 月為止的財年，營業額跌至僅 217 億日圓（約港幣 15.38 億元），比上財年的 545.58 億日圓大跌；赤字高達 148 億日圓（約港幣 10.49 億元），僅靠地產業務和財技支撐整體業務。為了在「後疫情」重振業務，將步大倉東京酒店後塵，斥資 2,000 億日圓（約港幣 141.73 億元）改建帝國酒店，提高東京千代田街區魅力。

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1890 年開業的東京帝國酒店，是日系酒店「御三家」之一，另外兩家是大倉東京酒店和新大谷飯店。過住日本皇室貴族、政商名流及文人雅士鍾情於日系飯店，少選擇外資飯店，皆因傳統日式「盛情款待」服務精神和待客之道是無可代替。

分析指，自 90 年代起，安縵（Aman）、東京柏悅酒店（Park Hyatt）及麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）等外資高級酒店的標準客房平均面積由 484 平方呎起，比平均面積僅 294 平方呎起的日本「御三家」酒店，更「抵住」，故必須求變。

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Photo：Imperial Hotel japan Facebook