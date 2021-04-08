【疫市營商】疫情暴露網銷弱點狂惹負評　IKEA 首聘創意總監改善形象

宜家家居（IKEA）成功將家居美學推向全球，其充滿創意的推廣方式，早已得到顧客喜愛。但新冠肺炎暴露品牌在電子商貿發展滯後，惹來顧客負評。品牌最近聘請首位創意總監（Chief Creative Officer；CCO），負責統籌「行銷」和「產品」兩大部門的創意，重拾對消費者的好感。

哈利王子新銜頭：初創 CIO 並非花瓶用影響力推動社會責任【見下頁】

新冠肺炎疫情增加市民逗留在家時間，因而帶動改變居家環境的需求，IKEA 的美國網購定單也比以往增加 1 倍，但庫存管理卻無法處理急增的定單。

有顧客表示在網購 20 多日後，定單突然被取消，也有網購顧客抱怨開了將近 800 公里的車程到 IKEA 店舖取貨，卻在到達店舖前臨時通知產品缺貨。令顧客失望的網購體驗和缺乏支援的客服案例層出不窮，負評排山倒海而來，破壞 IKEA 多年來用心經營的品牌形象。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

▲ 一場新冠肺炎，暴露了品牌在電商發展較為落後，惹來顧客負評。

「別讓消費者太方便」竟是IKEA成為家具龍頭的秘密？【見下頁】

IKEA 首位創意總監 Linus Karlsson 上任後，首先要解決消費者信心的問題。他認為，產品發展和行銷溝通是互相影響，絕對不能各自為政 。透過社交平台等數碼渠道，推廣團隊能即時取得消費者的意見，並將這些想法回饋給產品團隊，對後續的產品發展、設計、製造和供應都有幫助，更加切合消費者的需求。

Linus Karlsson 上任後，要完成兩大目標， 其一是協助 IKEA 聆聽內部聲音，其二是結合團隊的野心和夢想，並為實現這些想法。

連續23年入選最佳職場！四季酒店創辦人兩招令員工「好鍾意返工」【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：gordon@Flickr、Greyhound Recycling