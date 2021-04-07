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【機會來了？】振興旅遊業！泰國觀光局擬為遊客提供免費或機票折扣

業界頭條 07:17 2021/04/07

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新冠肺炎疫情重創各國旅遊業，泰國繼早前宣布 7 月 1 日起開放布吉島旅遊後，泰國觀光局正考慮為已接種疫苗的外國遊客提供免費或機票折扣。

旅遊業指本地一日遊利潤低 倡推「公海遊」救市見下頁

《清萊時報》報道，泰國觀光暨體育部長 Phiphat Ratchakitprakarn 日前表示，考慮在當地航空業員工完成新冠肺炎疫苗接種後，為外國遊客免費或機票折扣的提議，作為吸引外國遊客到泰國旅遊、延長在當地逗留時間，增加國家旅遊業收入的刺激措施。

他表示，部門已與曼谷航空及相關機場就上述事宜進行討論。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

泰國旅遊當局在上月推出「沙盒計畫」（Sandbox scheme），將在今年 7 月 1 日開放布吉島，已接種兩劑疫苗的遊客入境時將不需隔離。

秋葉原動漫勝地不再？Comic虎之穴不敵疫情連環結業見下頁

泰國旅遊當局上月推出「沙盒計畫」（sandbox scheme），將在今年 7 月 1 日開放布吉島，已接種兩劑新冠肺炎疫苗的遊客入境時將不需隔離，當局預計今年第 3 季將至少有 10 萬名遊客到布吉島旅遊。據悉，泰國計劃在 10 月起陸續開放蘇梅島等旅遊熱點，而遊客下月入境泰國時，強制隔離日數將由現時的 14 日的縮短至 10 日。

疫情加奧運無遊客觀戰夾擊 阪急阪神 4 酒店陸續結業見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：iStock、Rattaphol Kerdkaen、unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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