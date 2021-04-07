【疫市營商】疫情WFH令糖果銷售大減　文具品牌夥味覺糖出計時薄荷糖

受新冠肺炎疫情影響，人們面對面的機會減少，以為糖果銷量因「宅在家」變好？但又令香口膠、薄荷糖這類「個人衛生禮儀用品」的需求和銷售下跌。有日本文具品牌看準打工仔需 WFH（在家工作）時，生活和工作之間的界線變得模糊。因而推出「計時薄荷糖」，讓上班族在工作時可以休息片刻。

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日本文具公司 KOKUYO 與 UHA 味覺糖，推出「Minute Mint 計時薄荷糖」。在兩款薄荷糖的外盒上，分別寫著「01：30」「03：00」，這代表含在口中的薄荷糖，需要多少時間融化。設計團隊觀察到疫情期間，人們見面機會少，拖累香口膠、薄荷糖銷量。

此外，新冠肺炎疫情令遙距工作普及，網上會議一個接一個，這讓生活和工作之間的界線變得模糊，如何「關掉工作模式」成為日常課題，從而令 Minute Mint 薄荷糖的開發契機。

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▲ 在兩款薄荷糖的外盒上，分別寫著「01：30」「03：00」，這代表含在口中的薄荷糖，需要多少時間融化。

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至於薄荷糖為何分別有個時間，設計團隊查閱相關腦科學研究時發現，1 分半是人類大腦休息（refresh）所需的最小單位，因此研發出 1：30 和 3：00（即 1 分半的 2 倍時間）可以在口中溶化的薄荷糖。這個產品可以讓上班族邊含著薄荷糖邊休息，不需要查看時間，等到糖溶化了，即是返回工作崗位的時間到了。

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Photo：minute mint