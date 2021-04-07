  • 25°C
香港時間 : 2021407日 (週三) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】疫情WFH令糖果銷售大減　文具品牌夥味覺糖出計時薄荷糖

商管策略 14:01 2021/04/07

分享：

受新冠肺炎疫情影響，人們面對面的機會減少，以為糖果銷量因「宅在家」變好？但又令香口膠、薄荷糖這類「個人衛生禮儀用品」的需求和銷售下跌。有日本文具品牌看準打工仔需 WFH（在家工作）時，生活和工作之間的界線變得模糊。因而推出「計時薄荷糖」，讓上班族在工作時可以休息片刻。

日本KOSE拒華麗包裝 捨棄塑料紙袋包裝吸年輕客見下頁

日本文具公司 KOKUYO 與 UHA 味覺糖，推出「Minute Mint 計時薄荷糖」。在兩款薄荷糖的外盒上，分別寫著「01：30」「03：00」，這代表含在口中的薄荷糖，需要多少時間融化。設計團隊觀察到疫情期間，人們見面機會少，拖累香口膠、薄荷糖銷量。

此外，新冠肺炎疫情令遙距工作普及，網上會議一個接一個，這讓生活和工作之間的界線變得模糊，如何「關掉工作模式」成為日常課題，從而令 Minute Mint 薄荷糖的開發契機。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

在兩款薄荷糖的外盒上，分別寫著「01：30」「03：00」，這代表含在口中的薄荷糖，需要多少時間融化。

豆類製品稱霸 360年品牌萬字醬油 2 招「保鮮」見下頁

至於薄荷糖為何分別有個時間，設計團隊查閱相關腦科學研究時發現，1 分半是人類大腦休息（refresh）所需的最小單位，因此研發出 1：30 和 3：00（即 1 分半的 2 倍時間）可以在口中溶化的薄荷糖。這個產品可以讓上班族邊含著薄荷糖邊休息，不需要查看時間，等到糖溶化了，即是返回工作崗位的時間到了。

毋須賣廣告照大排長龍？「250定律」成海底撈撈底秘技見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：minute mint

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市直擊】開市集攤檔撐同行　旅行社轉網銷助導遊領隊抗疫
2021/04/02
【疫市直擊】開市集攤檔撐同行　旅行社轉網銷助導遊領隊抗疫
【SME學堂】負評不斷深圳開店照排長龍　「茶顏悅色」爆红奈雪の茶之謎
2021/04/02
【SME學堂】負評不斷深圳開店照排長龍　「茶顏悅色」爆红奈雪の茶之謎
市場拓展 疫情 在家工作 日本 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】茶飲・小食店聯乘互相扶持 民生區開店疫下商機更大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣