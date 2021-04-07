【快時尚沒落？】H&M全球銷售額跌逾2成　今年將關閉250間分店

受新冠肺炎疫情影響，瑞典快時尚（Fast Fashion）集團 H&M 在全球已關閉 1,800 間分店，佔其門店總數約 36%。據公司 2021 財年第一季度業績顯示，截至 2 月 28 日的 3 個月內，H&M 集團銷售額同比下跌 21%，稅前虧損達到 13 億瑞典克朗（約港幣 11 億元）。

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集團將關閉西班牙 30 間店鋪，並裁員約 1,100 人。 H&M 集團旗下擁有 H&M、COS、Monki、& Other Stories、Arket、Weekday 等品牌，這次 H&M將在西班牙關閉 27 間 H&M 和 3 間 COS 門店。

至於裁員員工，H&M 集團表示，會優先考慮聘用自願離職的員工至其他品牌， 現時 H&M 集團的西班牙員工大多放取無薪假。

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▲ H&M 集團旗下擁有 H&M、COS、Monki、& Other Stories、Arket、Weekday 等品牌。

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除了西班牙，H&M 將在多個國家關閉門店。團曾在 2020 年下半年宣布將於 2021 年關閉 250 間門店，以配合零售業的數碼轉型趨勢。目前，集團已在中國關閉約 20 間門店。

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Photo：Nissy-KITAQ、Green Queen