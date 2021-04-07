【SME學堂】開外賣店・專攻市區舖　壽司郎生意額逆市增長有妙法

新冠肺炎疫情雖然令餐飲業生意大跌，但日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」(Sushiro) 在 2020 年的營業額錄得正增長，且去年第 3 季更創下歷來最高季度純利。原本專在郊區開店的「壽司郎」，也改變開店策略。除了開設外賣專門店，更加速在市區拓展分店。

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「壽司郎」成為逆市奇葩，其市值年增 3 倍至 5,536 億日圓（約港幣 3,922 億元），僅次日本麥當勞。「壽司郎」今年積極拓展版圖，除了在車站開設外賣專門店，還在市區開設新分店。

翻查該公司資料，有近 90% 的分店設在郊區。但據壽司郎去年第 3 季的財務報告顯示，新開的 33 分店有 13 間位於市區，開店速度加快，而壽司郎最新一間分店位於新宿三丁目，即伊勢丹新宿店對面。

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▲ 「壽司郎」今年積極拓展版圖，除了在車站開設外賣專門店，還在市區開設新分店。

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除了在日本擴展分店，壽司郎也積極在香港多區開設分店。現時品牌在香港擁有 7 間分店，其中有 6 間位於九龍區，而壽司郎在港島上環的首間分店，將於 4月中下旬開幕。

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Photo：スシロー、しらべぇ、株式会社ジール