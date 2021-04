ATEX Hello Kitty KF94 四層立體中童口罩 最平售 $158/30個

波記士多正發售 ATEX Hello Kitty KF94 四層立體中童口罩。



現時 Hello Kitty 圖案口罩眾多,但採用 KF94 規格的較少見。這款由韓國 ATEX 推出定四層立體中童口罩,正是壓印上 Hello Kitty 圖案的 KF94 規格口罩,有效濾除空氣中達 94% 的 0.4㎛ 微細懸浮粒子。包裝上亦印有醫學外用 (의약외품) 的字眼,為經韓國政府認可專門給醫護人士所使用。



店方指,口罩雖為中童尺寸 (180x140mm),但小臉女士也可配戴。此 Hello Kitty 口罩一盒 30 個獨立包裝,售價為 $168 /盒,購買 2 盒起則是 $158 /盒,售完即止。



口罩購買連結<<<



到貨日期:5月中旬



購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。