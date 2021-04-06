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2020 年 Work-Life Balance 排行榜香港排尾六 過度勞累城市界別「奪冠」

行內熱話 22:59 2021/04/06

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從前上班族會着重工種、薪酬，但近年打工仔追求的是 work-life balance，如果只能工作生存，卻要犧牲生活的話，絕對表示不了。美國手機保安技術公司 Kisi 發表 2020 年 Work-Life Balance 城市排行榜，就工作壓力、社會保障、城市宜居度、新冠肺炎 4 大部分下的 19 個項目，為香港等 50 個城市評分。可惜香港整體評分只為 57.8 分，於眾多城市中排行尾六。
  
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美國手機保安技術公司 Kisi 發表的 2020 年 Work-Life Balance 城市排行榜 (詳情見下圖)，排名頭 5 位的城市是挪威奧斯陸（第 1 位，100 分）、芬蘭赫爾辛基（第 2 位，95.8 分）、丹麥哥本哈根（第 3 位，93.8 分）、德國漢堡（第 4 位，93.2 分）及德國柏林（第 5 位，90.3 分）。其中值得留意的是奧斯陸是由去年的第 3 位上升兩級至第 1 位，而排名第 3 的哥本哈根，更是新上榜就位列季軍的。

數完排名頭 5 位的城市名單後，少不了要介紹倒數 5 位的城市，分別是韓國首爾（第 50 位，1 分）、意大利米蘭（第 49 位，12.1 分）、匈牙利布達佩斯（第 48 位，15.4 分）、馬來西亞吉隆坡（第 47 位，53.1 分）及阿根廷布宜諾斯艾利斯（第 46 位，55.6 分）。

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雖然香港整體評分為 57.8 分，排行第 45 位，比第 46 位的布宜諾斯艾利斯分數略高 2.2 分，可是本港於過度勞累城市界別中奪冠，多達 29.9% 港人每星期工作超過 48 小時。此外，從今年數據可見，本港打工仔每星期平均工時為 50.1 小時，只略低於 50.7 小時的曼谷、51.1 小時的新加坡，以及 52 小時的吉隆坡。

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撰文 : 張文啟

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