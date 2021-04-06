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【管理Tips】秒懂同事上司心理　破解網上會議肢體語言暗示

商管策略 20:02 2021/04/06

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日常與同事或上司相處，透過微觀察下對方肢體語言，從而感應到他當日心情，根據當下心情隔接調節你與對方說話聲量。全球新冠肺炎疫情大流行，遙距線上會議成為「新日常」，經過屏幕一隔透過肢體語言，更易幫助有效跟同事或客戶相處。以下綜合《The Ladders》歸納破解  4 個網上會議肢體語言暗示：

【管理Tips】會議記錄全筆錄浪費時間？ 應對準 3 大重點見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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電郵「肺話」多影響專業？3 招轉換措辭直接表達自信見下頁​】​

（1）手部位置。一般網上會議角度集中面部至肩膀，不易看見手和手臂部分，但手部肢體語言可說是幫助強調交流時的特定想法或建議，或是雙臂交叉，顯示對方漠不關心的跡象。

（2）唇部位置。你發現在整個視像會議過程中參與者一言不發？持續進行會議中，你可嘗試打開話匣引導對方發言，可促進同事之間的關係。

（3）菱形手勢（Steepling）。Steepling 是指雙手手指重疊形成菱形手勢，如講者或傾聽者做出這樣手勢，表現出權威性和感到具說服力意思。

（4）模仿。如果你不肯定或特定肢體語言幫助演講，不妨試網上影片中尋找一位你喜愛講者，觀察他的肢體語言，下次演講時更有自信。

開會英文發言好緊張？4 大技巧提升非母語演說自信​​​​​​見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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