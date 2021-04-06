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外賣興旺商業爭拗多　點心店爆外賣平台疑走數（已解決）

業界頭條 18:07 2021/04/06

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新冠肺炎疫情持續外賣需求大增，不少食肆餐廳選擇外送速遞平台，以應付顧客外賣定單之餘，透過外賣平台亦帶來新客戶。最近有食肆於網上爆出外賣平台「走數」事件。

【浪費食物】餐廳無人包外賣食物變壞？同行：純人手分配出錯可解決​​​​​​見下頁

「豪隍點心工房」近日於 Facebook 專頁發帖文，直斥網上外賣送餐平台「外賣仔」（Takeawayboysss）合作後拖欠今年 1 至 2 月、共兩個月外賣單金額，惟一直未能與該平台聯絡及回覆。帖文又指，外賣平台聲稱 4 月 5 日入數轉帳，到限期卻未收到任何信息。

同日「外賣仔」在 Facebook 專頁發表聲明回應拖數一事公開道歉，並指溝通過程產生誤會，加上人手操作致結數緩慢；又附上一張 4 月 5 日付費入數證明相片。帖文內文提及「愛之深，恨之切。我比任何人都明白呢個道理，所以做錯一定要認。」及「我哋係遲咗俾錢」。

「豪隍點心工房」聲稱，外賣平台通常會 １ 個月內付清叫餐費用；「外賣仔」則指，餐廳一方收取約單價 8 成，餘下 2 成為外賣平台「服務費」。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

    點擊圖片放大
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亞洲航空預告員工放無薪假 開餐廳・外賣・速遞救業績見下頁

外賣平台興起，也引致多宗爭拗和意外事件，如 2019 年澳門便發生曾轟動一時澳門外賣平台走數事件。《力報》報道，9 間商戶投訴外賣平台澳覓拖欠逾100 萬元澳門幣（約港元 97.7 萬元）。

開外賣店反應超預期 壽司郎年內再開10間分店「添食」​​​​​​見下頁】​

最近有食肆於網上揭示外賣平台「走數」事件

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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Photo：Takeawayboys Facebook、豪隍點心工房 - 觀塘 Facebook

撰文 : 鍾采餘

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