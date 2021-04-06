  • 27°C
香港時間 : 2021406日 (週二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼轉型】日本免稅店電子化拖慢　學者：只能等疫情平息遊客回歸

業界頭條 11:04 2021/04/06

分享：

新冠肺炎疫苗陸續推出，國際旅客出赴外地旅遊指日可待。1 年多新冠肺炎疫情影響訪日遊客銳減，更令去年日本觀光廳促進的電子化銷售手續未能如願達成。

開市集攤檔撐同行 旅行社轉網銷助導遊領隊抗疫見下頁

日本觀光廳數據，目前日本全國約 5.5 萬間免稅店。《共同社》報道，日本於去年 4 月啟動日本免稅店銷售手續電子化， 據截至今年 2 月底，採用電子化的企業約佔 3 成，當地商戶表示「眼下顧不上這些」。

目前日本觀光廳設專頁介紹代理發送企業服務，致力促進電子化，惟新冠肺炎疫情影響原定計劃在各地舉行的說明會，也無法舉辦。熟悉觀光政策的東洋大學教授越智良典指出，如新冠肺炎疫情平息後訪日遊客回歸，尚未電子化的商店將無法免稅銷售，影響深遠。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

【‌疫‌市‌營‌商】銷售額急增54％ 海南再增9間免稅店吸海外消費回流​​​​​​【​見下頁

日本免稅店是遊客必去「景點」之一。據以住免稅店處理遊客帳單，店員逐一將「購買記錄票」貼在護照上，方便遊客出境時將記錄票提交海關，日本為改購物所需時間及護照佔位置等痛點，導致訪日旅客在購物過程，造成不便。

圍巾印QR Code 秒變旅遊地圖 港年輕設計師聯乘拓「藍海」​​​​​​見下頁】​

當商戶採用銷售手續電子化後，旅客購買記錄將由商店自動發送到日本國稅廳，遊客只需於商店和海關出示護照即可。使用電子化需要設置「自動記錄發送系統」，或申請代理發送企業服務，並向稅務署申報。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：hiroshiken@Flickr、JapanTravel facebook

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】疫情網購市場大個個受惠？凍肉商：淘汰戰開始賺到錢先留得低
今日
【疫市營商】疫情網購市場大個個受惠？凍肉商：淘汰戰開始賺到錢先留得低
【7 月停運】LG 正式退出手機市場 創意手機難以救業績!?
2021/04/05
【7 月停運】LG 正式退出手機市場 創意手機難以救業績!?
電子商貿 數碼轉型 疫情 旅遊行業 稅務 銷售 日本

上一篇文章

【日本結業潮】秋葉原動漫勝地不再？Comic虎之穴不敵疫情連環結業

下一篇文章

【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣