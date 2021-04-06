【數碼轉型】日本免稅店電子化拖慢　學者：只能等疫情平息遊客回歸

新冠肺炎疫苗陸續推出，國際旅客出赴外地旅遊指日可待。1 年多新冠肺炎疫情影響訪日遊客銳減，更令去年日本觀光廳促進的電子化銷售手續未能如願達成。

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日本觀光廳數據，目前日本全國約 5.5 萬間免稅店。《共同社》報道，日本於去年 4 月啟動日本免稅店銷售手續電子化， 據截至今年 2 月底，採用電子化的企業約佔 3 成，當地商戶表示「眼下顧不上這些」。

目前日本觀光廳設專頁介紹代理發送企業服務，致力促進電子化，惟新冠肺炎疫情影響原定計劃在各地舉行的說明會，也無法舉辦。熟悉觀光政策的東洋大學教授越智良典指出，如新冠肺炎疫情平息後訪日遊客回歸，尚未電子化的商店將無法免稅銷售，影響深遠。

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日本免稅店是遊客必去「景點」之一。據以住免稅店處理遊客帳單，店員逐一將「購買記錄票」貼在護照上，方便遊客出境時將記錄票提交海關，日本為改購物所需時間及護照佔位置等痛點，導致訪日旅客在購物過程，造成不便。

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當商戶採用銷售手續電子化後，旅客購買記錄將由商店自動發送到日本國稅廳，遊客只需於商店和海關出示護照即可。使用電子化需要設置「自動記錄發送系統」，或申請代理發送企業服務，並向稅務署申報。

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