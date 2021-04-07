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配合混合辦公通訊模式　即時會議工具降溝通門檻

數碼轉型 12:19 2021/04/07

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新冠肺炎疫情有望在 1 年內受控，但社會經濟與辦公模式將永久改變。今年 1 月上任的思科（Cisco）亞太日本與大中華區總裁 Dave West 指出，目前全球有超過 8 成企業員工希望繼續引進混合辦公，即同時可選擇在任何地點工作的方式，而本計劃在 5 至 10 年內完成的數碼轉型方案，現已在 1 年內大部分做好，一旦世界運作回復正常，也會有足夠的基礎科技架構，以支援混合辦公時的通訊模式。

企業品牌轉AR濾鏡營銷　3 大元素助產品爭曝光見下頁

Dave West 相信，未來亞洲繼續會成為全球經濟成長，以至 5G 科技的領導區域，而科技創新將持續成為業務成長的推動力。他特別提及，思科 Webex 會議工具於去年起亦持續更新，提供包括即時自動字幕與翻譯功能，讓用戶除了打破地域界限參與互動之外，也能克服語文水平門檻。 

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

思科（Cisco）亞太日本與大中華區總裁 Dave West。

IoT 家居產品疫情難熱賣　香港品牌開快閃檔促銷鎖定高消費客戶見下頁

思科早前推進的 Cisco Silicon One 架構，現時已能讓數據中心內 Web Scale Switching 頻寬提升至最高 25.6Tbps，早已為包括 5G 與物聯網主導的時代做好準備。思科亞太區服務供應商業務部總裁 Sanjay Kaul 指出，未來數碼轉型加快「5G 物聯網」、「5G 私人網絡」與「5G 公共網絡」的架構成長。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Rawpixel、smallcurio

撰文 : 陳裕邦

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