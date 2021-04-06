【SME學堂】豆類製品稱霸　360年品牌萬字醬油 2 招「保鮮」

隨著時代變遷，不少經典品牌不敵市場競爭而消失。但有 360 年歷史的日本萬字醬油（Kikkoman），在市場上依然佔有一席位，甚至利用品牌製作醬油的優勢，推出各種副產品，為品牌「保鮮」。

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萬字醬油經歷封建時代和工業革命，品牌亦積極拓展海外市場。萬字醬油現任名譽董事長茂木友三郎在上世紀五、六十年代，在外國讀書時意識到，在亞洲之外，還有許多國家的人從未嚐過醬油這種調味品。因此，還沒有醬油的地方，都可能成為萬字醬油業務增長的新市場。

1983 年，萬字醬油在美國零售醬油市場已有 40% 佔有率，超越 La Choy 成為第一大醬油品牌。現時，品牌收入中更有 60% 來自海外市場。

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除了拓展海外市場，萬字醬油在擴充產品上也有相應策略。目前，萬字醬油已擁有醬油、醬油衍生品、調味品、豆漿製品、清酒、酵素等多種食品，且許多產品的市佔率更屬「行業龍頭」。

萬字醬油在擴展品類時會利用自己現有的優勢，例如因為做醬油時經常使用和黃豆，因此品牌先從豆漿做起，再逐步擴展到各種飲品。

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Photo：Kikkoman & Soy Sauce