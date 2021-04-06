【日本結業潮】秋葉原動漫勝地不再？Comic虎之穴不敵疫情連環結業

新冠肺炎肆虐，令日本不少旅遊景點出現大改變。動漫迷必到的秋葉原再傳出動漫名店結業消息，其中在當地擁有 3 間分店、專售同人誌的「Comic 虎之穴」（とらのあな），現時只剩下 1 間分店。

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「Comic虎之穴」在秋葉原設有 3 間分店，其中兩間分店因租約期滿，分別在 4 月 4 日及 6 日結業，而現時店舖在秋葉原只剩下 1 間門店。

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在新冠肺炎疫情下，訪日外國遊客急減逾 8 成，令秋葉原出現結業潮。其中秋葉原「地標」SEGA 秋葉原 2 號館（セガ秋葉原2号館），受疫情影響已於去年 8 月 30 日正式結業。

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