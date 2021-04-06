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【日本結業潮】秋葉原動漫勝地不再？Comic虎之穴不敵疫情連環結業

業界頭條 15:05 2021/04/06

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新冠肺炎肆虐，令日本不少旅遊景點出現大改變。動漫迷必到的秋葉原再傳出動漫名店結業消息，其中在當地擁有 3 間分店、專售同人誌的「Comic 虎之穴」（とらのあな），現時只剩下 1 間分店。

疫情加奧運無遊客觀戰夾擊 阪急阪神 4 酒店陸續結業見下頁

「Comic虎之穴」在秋葉原設有 3 間分店，其中兩間分店因租約期滿，分別在 4 月 4 日及 6 日結業，而現時店舖在秋葉原只剩下 1 間門店。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

中國現網吧結業潮！兩大致命傷去年逾萬間倒閉 見下頁

在新冠肺炎疫情下，訪日外國遊客急減逾 8 成，令秋葉原出現結業潮。其中秋葉原「地標」SEGA 秋葉原 2 號館（セガ秋葉原2号館），受疫情影響已於去年 8 月 30 日正式結業。

「12蚊」店模式沒落？兩大原因致DAISO拓高價市場見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：セガのお店公式@Twitter、ネタとぴ、PR Times

撰文 : 廖淑瑩

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