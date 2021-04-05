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【7 月停運】LG 正式退出手機市場 創意手機難以救業績!?

業界頭條 15:21 2021/04/05

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早前傳 LG 將撤出手機市場，今日終有最後決定。LG 電子表示，現決定將結束長年虧損的手機業務。
                                                                
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LG 表示，由 7 月 31 日起，將停止生產及出售手機，雖然短期或會影響收入，但長遠可改善財務狀況。有分析指，撤出手機市場可令今年的 LG 經營利潤增加 1 萬億韓元。   

事實上，LG 出售手機業務消息近日甚囂塵上，早前南韓媒體 The Bell 報道指出，LG 的手機部門已連續多年出現虧損，已研究出售手機業務。有消息指，LG 早前與越南大型私人企業 Vingroup 商討出售事宜，但最終沒有成交。至於 LG上半年的所有新手機上市計劃，亦已遭擱置，包括首款捲屏手機「LG Rollable」亦停止推出。

LG 的手機一直以創意行先，例如 T 形手機 Wing，甚至本預計在本年推出的 LG Rollable 捲屏手機。但可能廠方的手機設計太有創意，未能追上用戶對最新手機的實際追求，手機競爭力不足﹔加上韓國另一手機廠 Samsung 太強勢，令 LG 手機業務一直難以經營。 
 
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撰文 : 張文啟

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