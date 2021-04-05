【7 月停運】LG 正式退出手機市場 創意手機難以救業績!?

早前傳 LG 將撤出手機市場，今日終有最後決定。LG 電子表示，現決定將結束長年虧損的手機業務。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

LG 表示，由 7 月 31 日起，將停止生產及出售手機，雖然短期或會影響收入，但長遠可改善財務狀況。有分析指，撤出手機市場可令今年的 LG 經營利潤增加 1 萬億韓元。

事實上，LG 出售手機業務消息近日甚囂塵上，早前南韓媒體 The Bell 報道指出，LG 的手機部門已連續多年出現虧損，已研究出售手機業務。有消息指，LG 早前與越南大型私人企業 Vingroup 商討出售事宜，但最終沒有成交。至於 LG上半年的所有新手機上市計劃，亦已遭擱置，包括首款捲屏手機「LG Rollable」亦停止推出。

LG 的手機一直以創意行先，例如 T 形手機 Wing，甚至本預計在本年推出的 LG Rollable 捲屏手機。但可能廠方的手機設計太有創意，未能追上用戶對最新手機的實際追求，手機競爭力不足﹔加上韓國另一手機廠 Samsung 太強勢，令 LG 手機業務一直難以經營。



【其他內容】售價不減反加!? 香港 Good Mask 宣布口罩將於 4 月底加價 原因為原材料漲價



▼ 點擊圖片放大 +3 +2



【其他內容】追加 Level 3 防護! 韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 破底價售 $90/50個



【其他內容】 【附購買連結】日版 Medicom Dr. Guard 小童口罩 百住賣 $65/50個