【99% 防護】日本 Iris Ohyama v-Fit 獨立包裝立體口罩 售 $58/50個

Angel Kids 正發售日本 Iris Ohyama v-Fit 口罩。



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店方表示，正在發售日本品牌 Iris Ohyama 推出的 v-Fit 立體口罩。這口罩採用立體設計，而且超薄貼面，透氣度高。店方發售的口罩有標準碼 11.5*13.5cm 和大碼 12*14.2cm 選擇，一盒 50 個獨立包裝，特價售 $58。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。