Comfy Wear HK 粉霧馬卡龍口罩 特價售 $49/4盒

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香港口罩廠 Comfy Wear HK 表示，正發售粉霧馬卡龍口罩。
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粉霧馬卡龍口罩非常適合春夏配戴,所以今次廠方推出 4 種顏色，包括:粉霧杏。粉霧黃、粉霧綠和粉霧櫻。今次口罩售價為 $20/5個，一盒一色，提供 3 個口罩尺寸。買家 4 月 4 至 6 日期間購買，可以特價 $49/4 盒購買。
Comfy Wear口罩規格
一盒5個獨立包裝
香港製造
ASTM Level 2, EN14683 TYPE IIR, BFE、PFE、VFE ≥ 98%
口罩尺寸:
成人：175*95mm
女士：160*85mm
中童：140*90mm
售價:$20
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟