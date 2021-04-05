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【方便慳成本】粉嶺街頭現「24 小時自助賣菜機」 市民讚：夜收工都幾好

數碼轉型 09:06 2021/04/05

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香港人工作繁忙，又經常 OT，下班時候或許街市已經關門。近日有網民在 Facebook 群組分享，在粉嶺街頭見到一部 24 小時運作的自助賣菜機，遠看原以為是一般出售「叮叮飯」的販賣機，但近看原來是出售新鮮蔬菜，更覺這部自助販賣機新奇有趣，方便買餸。                                                                    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

網民表示自己日前吃完晚飯後散步回家的途中，在村口發現一部自助販賣機，遠看原以為是出售「叮叮飯」之類的普通冷凍食品，但近看原來是一部出售蔬菜的販賣機，直言「幾得意喎」！由網民上傳的圖片可見，自助販賣機旁設有一個易拉架，上面寫上「氮氣包裝，保鮮五日」的即煮菜。而出售的蔬菜款式亦多樣化，包括有：油麥菜、娃娃菜、沙律菜、芥蘭苗，甚至切片南瓜也有，每款售價不一，由  $10 至  $29 不等。

此外，網民更希望日後這種自助販賣機可推出「燒烤包」，方便日後「燒嘢食」途中食材不足，也可到這種 24 小時運作的自動販賣機購買食材。

其他網民看到帖文也紛紛表示歡迎，亦指在其他地方也見到同款自動販賣機。另外，有網民表示自己已經購買過機內的蔬菜，表示新鮮好味；更有網民表示方便，「好高級呀」、「夜收工都幾好」、「希望梗有一檔喺左近，好似 7-11 咁，方便街坊！」

【其他內容】售價不減反加!? 香港 Good Mask 宣布口罩將於 4 月底加價 原因為原材料漲價
 

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撰文 : 徐慧兒

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