  • 23°C
香港時間 : 2021405日 (週一) 00:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【央視踢爆】中國圍巾標 96％ 羊毛 檢測後發現「沒半根毛」港店小心入錯貨

行內熱話 23:51 2021/04/04

分享：

一件衣服用什麼質料製成，大部份都是依靠上面的標籤。中國央視 CCTV-13 新聞頻道易前播出的「每週質量報告」披露，一款圍巾號稱含有 96% 的羊毛，實際上半根羊毛都沒有，另外還有號稱含絨量為 90% 羽絨衣，其實只有 3.3% 含絨量。
                                                                   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

《央視》新聞節目指，多家中國知名服飾品牌，指其販賣的商品嚴重標示不實。早前江蘇省市場監督管理局對羽絨衣、羽絨被、圍巾、羊毛衫等冬季用品進行監督抽查，發現羽絨產品的填充物質量、服裝面料的纖維含量等方面，出現「以次充好」、「缺斤短兩」等品質問題。

抽查人員表示，對 40 批次的圍巾進行檢測後發現，不合格產品在標示纖維含量時，多半將價格便宜的化纖成分，造假標示為羊毛或羊絨等價格更高的原料。有一款圍巾吊牌上標示含有 96% 的羊毛，實測後發現 100% 是聚酯纖維，一根羊毛都沒有。
 
【其他內容】售價不減反加!? 香港 Good Mask 宣布口罩將於 4 月底加價 原因為原材料漲價

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【其他內容】追加 Level 3 防護! 韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 破底價售 $90/50個 

 

另外，一件成人羽絨衣標示填充的羽絨為 134 克，實際測試後發現只有 90 克，少了將近 1/3。一些羽絨衣不僅充絨量嚴重造假，甚至填充物根本就不是真正的羽絨，而是羽毛粉碎後形成的羽絲，保暖性很差；一件標示含絨量為 90% 的不及格兒童羽絨衣，實際測試後發現只有 3.3%。

央視點名 20 多個品牌，幾乎都是中國國產品牌，包括七匹狼、雪中飛、百瑞歐、迪昆希、優卡緹、美勒貝爾、小海員等品牌。

如果香港小店有售賣這些有問題貨品的話，可能要盡快下架，或更改產品描述，否則可以觸犯香港商品說明條例。

【其他內容】 【附購買連結】日版 Medicom Dr. Guard 小童口罩 百住賣 $65/50個 

撰文 : 張文啟

相關文章

【SME學堂】負評不斷深圳開店照排長龍　「茶顏悅色」爆红奈雪の茶之謎
2021/04/02
【SME學堂】負評不斷深圳開店照排長龍　「茶顏悅色」爆红奈雪の茶之謎
杜汶澤網台捐百萬新台幣給台鐵出軌事故死者家屬　 一方有難 八方支援
2021/04/02
杜汶澤網台捐百萬新台幣給台鐵出軌事故死者家屬　 一方有難 八方支援
【太魯閣號事故】水果店發起義賣台灣西瓜鳳梨 每箱 10KG 售 $120 收益捐給台鐵出軌事故救濟基金 附購買連結
2021/04/04
【太魯閣號事故】水果店發起義賣台灣西瓜鳳梨 每箱 10KG 售 $120 收益捐給台鐵出軌事故救濟基金 附購買連結
時裝服飾 中國 商品說明條例 香港 產品

上一篇文章

【一盒齊六色】同舟彩映 Rainbow 6 港產 Lv3 口罩 獨立包裝售 $89 盒

下一篇文章

兩盒 Thx X 小克 星塵防衛罩 平均售 $150 盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣