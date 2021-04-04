【央視踢爆】中國圍巾標 96％ 羊毛 檢測後發現「沒半根毛」港店小心入錯貨

一件衣服用什麼質料製成，大部份都是依靠上面的標籤。中國央視 CCTV-13 新聞頻道易前播出的「每週質量報告」披露，一款圍巾號稱含有 96% 的羊毛，實際上半根羊毛都沒有，另外還有號稱含絨量為 90% 羽絨衣，其實只有 3.3% 含絨量。



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《央視》新聞節目指，多家中國知名服飾品牌，指其販賣的商品嚴重標示不實。早前江蘇省市場監督管理局對羽絨衣、羽絨被、圍巾、羊毛衫等冬季用品進行監督抽查，發現羽絨產品的填充物質量、服裝面料的纖維含量等方面，出現「以次充好」、「缺斤短兩」等品質問題。

抽查人員表示，對 40 批次的圍巾進行檢測後發現，不合格產品在標示纖維含量時，多半將價格便宜的化纖成分，造假標示為羊毛或羊絨等價格更高的原料。有一款圍巾吊牌上標示含有 96% 的羊毛，實測後發現 100% 是聚酯纖維，一根羊毛都沒有。



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另外，一件成人羽絨衣標示填充的羽絨為 134 克，實際測試後發現只有 90 克，少了將近 1/3。一些羽絨衣不僅充絨量嚴重造假，甚至填充物根本就不是真正的羽絨，而是羽毛粉碎後形成的羽絲，保暖性很差；一件標示含絨量為 90% 的不及格兒童羽絨衣，實際測試後發現只有 3.3%。

央視點名 20 多個品牌，幾乎都是中國國產品牌，包括七匹狼、雪中飛、百瑞歐、迪昆希、優卡緹、美勒貝爾、小海員等品牌。



如果香港小店有售賣這些有問題貨品的話，可能要盡快下架，或更改產品描述，否則可以觸犯香港商品說明條例。



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