【太魯閣號事故】水果店發起義賣台灣西瓜鳳梨 每箱 10KG 售 $120 收益捐給台鐵出軌事故救濟基金 附購買連結

台灣台鐵太魯閣號列車出軌事故，有數十人因而身亡，情況嚴重。有香港水果店就發起義賣活動。



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菓間網店表示，台灣台鐵太魯閣號列車出軌事故，目前確認死亡人數 50 人，共 178 人受傷，菓后決定以私人名義捐出 50 箱台灣西瓜鳳梨作慈善拍賣。

透過此活動，市民可每箱低以 $120 底價購入一箱 10 KG 西瓜鳳梨 (4-8個) ，每人限購 2 箱。店方指如果買家想以更高價認購，台灣受難者家屬會更感激。店方指，所有收益全數不扣除任何成本，將 100% 捐贈至台鐵太魯閣失事之募捐活動。超過 50 箱之訂購「西瓜鳳梨」，底價 $120 以外之 100% 款項，亦將全數捐贈。

被喻為鳳梨界浩克嘅「西瓜鳳梨」幾年前開發嘅品種，由於果實相當大 (比一般金鑽鳳梨還要大 2 倍)，是目前市面上最大嘅鳳梨品種，特點是清甜多汁。沒有西瓜鳳梨的話，店又會以金鑽鳳梨代替。



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