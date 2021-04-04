香港製造 Miffy 口罩 2 款新設計曝光

東興大藥房又有自家 Miffy 口罩的新消息了。



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今次店方在 Facebook 發帖，貼出 2 款 Miffy 口罩的新設計，兩款口罩皆印上可愛的 Miffy 圖案，設計精美。店方指，還有一款 Miffy 口罩仍在設計中，當 3 款口罩定稿後，便會公布發售詳情。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。