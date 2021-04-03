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售價不減反加!? 香港 Good Mask 宣布口罩將於 4 月底加價 原因為原材料漲價

業界頭條 09:19 2021/04/03

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香港的口罩供應足夠，近月口罩售價不斷下調。但口罩不斷跌價的趨勢，可能將會停止，因為香港口罩廠 Good Mask 已宣布將於 4 月底調升口罩零售價。
                                                                
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

Good Mask 表示，因口罩原材料從 2021 年 1 月開始價格陸續上漲，因應成本上升，所以決定將於 4 月 20 日開始，調升 Good Mask 口罩售價。調整如下:

1.淨色 Premium 獨立包裝 30 片 舊價 $70 新價 $80

2. 淨色Premium 非獨立包裝 50 片 舊價 $90 新價 $100

3. 花紋口罩 獨立包裝 舊價 $80 新價 $90

4. 有花紋口罩 非獨立包裝 50 片 舊價 $100 新價  $110

5. GMN99 舊價 $125 新價  $135

但授權產品如 Sanrio 口罩不會有調整

不過其他香港口罩廠暫未有公布加價消息。如果市民需要補充口罩的話，就要把握時機入貨了。 

【其他內容】 【6.5 折起】盾牌口罩再劈價! 口罩最平賣 $16.3/50 個
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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