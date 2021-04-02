【附購買連結】日版 Medicom Dr. Guard 小童口罩 百住賣 $65/50個

Medicom Asia 表示，現正跟百佳超市推出口罩新優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

由即日起至 4 月 8 日，Dr. Guard 小童口罩於香港百佳超級市場門市和網店皆有「買一送一」限時優惠。Dr. Guard小童口罩符合美國 ASTM Level 1 醫用口罩標準，細菌過濾率 (BFE) 及微粒過濾率 (PFE) 達99%，適合六歲或以上兒童。口罩設立體剪栽，從而提升空間感，更加舒適。同時採用鋁質鼻樑條，更易固定及塑造貼合鼻樑型態，更貼鼻，保護更佳。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。