香港口罩獅子山新推極緻黑 3.0 口罩 防護力更強

香港口罩廠 Hong Kong Lion Rock 香港口罩獅子山表示，新推出極緻黑口罩。



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香港口罩獅子山新推的極緻黑 3.0 口罩，除口罩採用黑色外，連耳繩也是黑色。此外，新款口罩的防護力更由 Level 2 升級至 Level 3，對用戶的保護更佳。

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Hong Kong Lion Rock 口罩規格

顏色：極緻黑

尺寸：17.5cm x 9.3cm

每盒 30個獨立包裝

ASTM F2100-11 Level 3



售價:$99

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。