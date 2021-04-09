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【疫市營商】逐克買+精簡包裝 沙田 4000 呎環保概念店免浪費兼可賣平啲!

商管策略 20:44 2021/04/09

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Slowood 以可持續發展為主題。

都市人愈來愈重視身體健康和環保，有環保概念店在疫情裏憑藉出色的品牌定位進一步擴張，於今年 1 月在沙田新城市廣場開舖了 4,000 呎分店。

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「Slowood Limited」創辦於 2018 年 12 月，除了在堅尼地城、愉景灣相繼開設分店外，今年 1 月 Slowood 更在沙田新城市廣場再開設 4,000 呎分店，逆市擴張。

堅尼地城分店是品牌的首間分店，店舖營運經理 Tania Liu 說：「我們是一間以可持續發展為主題的環保概念店。特色是採用零包裝、零廢棄的『裸買』，客人購物時需要自備容器，當然我們也有容器或者紙袋，但自備容器的話可以得到 95 折的折扣。」

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Tania 指出，新冠肺炎疫情下更多人注重食物健康，地球暖化亦令到更多人注重環境，『零包裝』成為了非常吸引賣點。因為店舖希望減少運輸帶來的碳排放，所以更傾向跟本地供應商合作，店舖有非常多的本地品牌，不單受到外國人喜愛，就連本地的公公婆婆都說在 Slowood 裏重溫過往購買柴米油鹽的日子，更加融入社區。

另一方面，由於免除包裝，Slowood 入價時又是大量採購，價格更加便宜。Tania 說：「和外面比的話，某些貨品甚至能做到接近 7 折。不少消費者在買東西時會傾向買大包裝，因為愈多愈便宜，但其實很多時會造成浪費。買太多食物容易積壓，容易食厭或者造成食物浪費。裸買可以少份量地買真正需要的份量，同時又能試更多不多產品，對自己、對地球都是好事。大部份零售包裝都含有塑膠，一拆開變成對環境造成負擔的垃圾，由消費者開始減少使用便最好。」

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撰文 : 陳文政

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