【SME學堂】負評不斷深圳開店照排長龍　「茶顏悅色」爆红奈雪の茶之謎

內地珍珠奶茶店品牌眾多，想品牌成功跑出並非易事。最近長沙茶飲連鎖店「茶顏悅色」成功登陸深圳開分店，過往這品牌受外界屢次抨擊，其涉嫌歧視女性廣告、負評不斷「茶顏悅色」，為何一到新地點開張總是滿滿人龍？

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「茶顏悅色」經營管理看似一帆風順，詎料 2017 年因違規添加氧化劑及無證經營一事形象「大插水」。《新浪網》報道，位於長沙德思勤分店涉無證經營同並跟中心廣場另一分店同樣違法添加「氧化亞氮」化學劑，導致食藥監局查封。事後《微信公眾號》發出「閉店自查聲明」，內文提及 5 間分店（步行街南門口店、步行街地鐵口店、解放西路魅力四射店、太平街店、五一廣場廟街店）停業自查自糾。

另一宗負面新聞較近期：品牌因廣告陶瓷杯（mug）上印上「撿簍子」。「撿簍子」長沙話意思指買奶茶可佔到便宜識美女，事件引起網民輿論，負評繼續發酵「茶顏悅色」被指「歧視女性」。

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長沙起家的「茶顏悅色」 於2013年成立，旗下「茶顏悅色」和「知乎茶」兩個品牌，創立品牌中國風獨特風格，同時具民族風格的加盟茶飲店。內地奶茶店眾多「茶顏悅色」突圍之處在於產品研發、門店打造兩個要素。

（1）產品研發。

為維持產品品質，「茶顏悅色」門店直營店非加盟。其招牌飲品以進口碧根果、動物淡奶油、雀巢鮮奶配上紅茶製成「幽蘭拿鐵」現時除特色茶飲飲品外，還推出「隨行杯」等周邊相關配套。

（2）中國風茶形象品牌營銷。

獨特中國風風格設計門店裝修及品牌標誌參考國畫等中國民間國綷。

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話說回來，縱使負評不斷卻無阻市民對「茶顏悅色」受歡迎程度。綜合台灣媒體報道，去年 12 月 1 日「茶顏悅色」於武漢城市開設新分店，早上 6 時門外排隊人龍延至兩條街口，該店有售茶具、茶葉及零食等周邊產品。2020 年實體店門市為主要銷售渠道，不過去年 2 月開放外賣網上定購服務，而最近深圳城市開新分店大人龍不斷。

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