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【香港品牌】網銷港產運動裝無法試　健身室設銷售點互惠推廣

商管策略 18:15 2021/04/08

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Zyphr 非常看重於布料的性能和舒適度。

有 90 後香港青年創立本地運動品牌，為了在競爭激烈的市場搶得一席之地；除了在物料、款式裏花費大量心思外，更於多間健身室設立銷售點增加品牌曝光率。

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本地運動品牌 Zyphr 創立於 3 年前，創辦人尤朗（Jason）於外國留學期間曾在知名運動品牌實習。他說：「身為市場推廣人員我學習到很多經營運動服裝公司的必要知識，例如如何跟運動員溝通，針對不同功能的服裝要採取怎樣的銷售策略等等。當時我就想，為何香港沒有本土運動品牌？好像花園街、波鞋街便代表了我們的運動服務行業，我們能不能夠做得更加時尚，更加國際化？就是這樣萌生了創業念頭。」

尤朗坦言，運動品牌競爭極大，香港絕大部分市場已被大品牌瓜分，要突圍而出必須有賣點，而 Zyphr 的切入點是「布料」，其除了會將布料送到 Intertek 作國際認證及評測外，亦會送到英國的運動科學專家及研究人員作一系列的科學測試。

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尤朗解釋：「評測完布料的吸濕排汗功能後，也要經過科學化去分析、檢定其實用性，例如香港和英國的潮濕程度不同，同一件衣服在不同地區使用舒適度也有變化，我們希望能製作出最適合香港天氣的運動服裝。除了恒常款式外，兩個月前我們成功在 kickstarter 眾籌 10 萬港元，開啟了全新運動褲項目。全新的布料會包含了防靜電、吸濕排汗、快乾、輕身等多項功能，今次的成功眾籌亦令我們對前景更有信心。」

作為初創品牌，知名度不足是最大挑戰，而僅靠網店又難以表現服裝的舒適感，所以起步時  Zyphr 便與多間健身室合作設立銷售點，並著力推廣 CrossFit (混合健身)，Jason 說：「CrossFit 有很大的潛力在未來成為健身主流之一，由於它涉及不同動作例如深蹲，我們就設計一些舒適、做動作時不怕移位、暴露的美觀服裝。雖然健身室現時被勒令休業，但數年來 Zyphr 已開始有了知名度，網店營運亦開始步入正軌。」

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近年 Zyphr 開始贊助香港職業足球隊、單車隊、職業運動員等等。例如在土生土長的香港拳擊手 Sasha Palatnikov 便是其中之一，Sasha 最近更於 UFC 初戰裏成功勝出。Jason 說：「選擇合作夥伴方面，我們會挑選一些適合我們品牌故事又有潛力的運動員，他未必要有很大的名氣，反而我們更看重對方能否與我們一起逐步成長，一起進步。」

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撰文 : 陳文政

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