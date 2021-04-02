【疫市直擊】開市集攤檔撐同行　旅行社轉網銷助導遊領隊抗疫

新冠肺炎疫情持續 1 年多，「水深火熱」旅遊業員設法求存。有協會策劃「撐旅遊市集」由旅遊業從業員設攤檔售賣特色產品。

香港日本人旅客手配業社協會主辦該市集活動，其協會會長徐王美倫表示，整個籌備過程合共 1 個多月，約 110 人申請，對招募市集攤檔人士反應較預期理想。市集容納 35 個攤檔中，協會將劃分20 個攤位供給個體戶（領隊及導遊）及 15 個攤位給持牌旅行社，旅行社檔主提供 20 份入場禮物。

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徐王美倫又指，過去旅客景點觀光會購買手信，很多時候委托導遊購買手信，觀察疫情期間不少業界轉型開設網上商店，故市集多一個渠道推廣產品。今次是協會首次舉辦旅遊主題相關市集以幫助會員，經聯絡下發現市集場主有意幫助旅遊業界，便促成是次合作。同時場主提供 4 日市集期，以免租金和佣金情況下，無壓力下舉辦市集。

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徐王美倫又稱，市集期間兩天周末假期，提供公開開放開蓬巴士服務，供會員免費在開蓬巴士巡遊，幫助業界推廣。贊助商方面，跟旅遊業緊密聯繫的商業夥伴，他們亦為市集贊助入場禮物。該活動在 4 月 8 日至 4 月 11 日於觀塘偉業街舉行市集。為鼓勵旅遊業旅遊從業員只需出示導遊或領隊證、卡片及證明，則可豁免入場費。

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