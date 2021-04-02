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防疫罩變防癌罩!? 科大研究指外科口罩至少可過濾 70％ 致癌物

業界頭條 15:19 2021/04/02

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自新冠肺炎疫情爆發至今，口罩已經成為市民出門的必需品。科大團隊近日研究指出，佩戴不織布的外科口罩除可阻隔帶有病毒的飛沫外，也可過濾空氣中的致癌化合物。 
                                                               
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科大的研究團隊派人戴著不織布外科口罩，在 11 個排放高濃度致癌物的地方，例如：交通交匯處、廟宇等，逗留 15 分鐘至 5 小時不等，之後再將口罩帶到實驗室化驗。結果發現細菌過濾效率達 95%，即表示假如佩戴的是一個 ASTM I 級的標準口罩，可阻隔大概 70% 的致癌化合物。假如佩戴 ASTM II 或 III 級的標準口罩，過濾效率更可達 75%，認為佩戴口罩有效減低患上如肺癌或白血病等癌症的風險。 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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