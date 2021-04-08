【疫境自強】疫情裝修工程需求急跌　建材轉直銷數期短利潤反升

新冠肺炎疫情下市道淡靜甚至「冰封」，建築材料等零售生意大幅滑落，有建材商因此被迫離場，工人職員失業。有木地板進口商開創網上平台，除了可以尋找更多客源外，直銷模式亦能提高利潤，在「疫境」自強。

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昇捷工程兩年前由「90 後」Bryan Cheng 創辦，專營進口木地板業務，包括批發以及木地板安裝工程等。他表示，新冠肺炎疫情改變市道，雖然裝修需求未有下跌，但消費者不喜歡外出，少了人到零售店看樣辦令市道變得淡靜。

Bryan 續稱：「我們將貨物賣給街舖，零售市道差，我們當然受影響。後來我們轉網上直銷。此外，新冠肺炎疫情下我們有更多時間跟客人會面，讓他們直接看樣辦，新模式甚有潛力，今年我們的營運重心將會慢慢向直銷偏移。」

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Bryan 解釋，賣木地板同業多數是「老前輩」，對科技接受能力一般較低，生意模式比較定型，批發就是批發、零售就是零售，沒有轉型誘因。相對下，昇捷工程可以做得更加靈活，但可能要在售前售後服務更花工夫，如教顧客選擇適合的貨源、如何保養、安排師父上門等等都要一手包辦。

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直銷除了能夠提升利潤，另一個優勢是數期較短，零售舖通常都是採取月結制，甚至會要求更長數期，但木地板的存倉壓力其實一直都在公司身上。他解釋：「始終木地板不像汽水等消費品，可以好像茶餐廳般買一堆放在店內。木地板街舖做到生意，就會逐單向我們取貨，既然我們付出了儲存成本，不如再提供更多服務。過往木地板無人做網銷生意，我們的 9 成生意也是做批發，但自從推出網上平台，比例慢慢改變，現時批發只佔我們 6 成生意，我們希望未來能夠將直銷業務提升到 8 成。」

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