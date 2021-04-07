【疫市營商】茶飲・小食店聯乘互相扶持    民生區開店疫下商機更大

新冠肺炎肆虐，茶飲店生意難做，雖然商舖租金市價已下調，但開業風險仍不算低。有茶飲店與小食店聯乘推廣，透過提供食品種類開拓更多客源。

實業疫情難尋投資者 SPAC 中介服務助借殼上市【見下頁】

茶飲店「幸福週末」創辦人廖舒衡（Ed）坦言，現時總體經營環境差：「消費者消費意欲減低，做茶飲面對的困難更大，客人都不會買飲品後邊行邊飲，生意跌了差不多 ６ 成。」

「幸福週末」共有 ３ 間分店，旺角新分店在 １ 個月前由銅鑼灣搬來。廖舒衡表示，商業、遊客區客源劇減，將舖位搬回民生區會更有發展空間；為了解決客人不會邊行邊飲的問題，公司開始與不同食店聯乘，例如寶琳分店便跟車仔麵店合作，旺角新分店則和另一間小食品牌做聯乘。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

疫情印刷商收入跌近半 轉噴畫設計一條龍回報更勝出版【見下頁】

廖舒衡說：「純做茶飲很難做下去，若加入小食等產品能拓展客源。不同小店互相幫助，在新冠肺炎疫情下多少能擴闊生存空間。旺角新舖亦不是路邊舖，而是在商場的空中花園旁。客人買了食物後能在空中花園用餐，遷就到他們對衛生的顧慮。雖然人流不夠地舖多，但生意的確是有上升，營業額約上升 3 成。」

開移民顧問公司易搵錢？90後創業者：到位服務才夠競爭力【見下頁】

除此之外，「幸福週末」 在疫情裏亦推出新零售產品。廖舒衡說：「我們有台灣合夥人，他會提供當地食物原材料給我們，我們就在香港的食物製造工場造不同的產品在網店出售。客人可以直接烹煮，做醃肉等，現在疫情下多了人下廚，新產品可以幫補一下營業額。」

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！