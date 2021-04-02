【勵志故事】17 歲輟學賣栗子・曾身負巨債　「小老闆紫菜」創年收入10億之路

憑著一塊紫菜，竟讓曾經身負巨債的泰國「小老闆紫菜」（Tao Kae Noi）創辦人 Tob（全名：Itthipat Peeradechapan）擁年收入過億元的「紫菜王國」！但 Tob 的成功並非一朝一夕，他憑著商業觸覺發現紫菜零食的潛在商機，成功進軍連鎖超級市場。

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Tob 年僅 17 歲已輟學，面對家人身負巨債，他曾在街頭售賣炒栗子，可惜生意沒有大起色；之後 Tob 推出升級版糖炒栗子，終於吸引客人購買，最後在商場租用攤位。

剛開始時，Tob 把檔位設置在食品區，但生意一般。後來檔位暫時移到結帳區前，栗子居然每天提早賣完。這是因為客人到了結帳區已經準備結帳，看到香甜的栗子很容易再買多包，啟發他「地點很重要」的觀念。

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▲ 「小老闆紫菜」(Tao Kae Noi) 創辦人 Tob 。

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之後 Tob 的栗子生意遇上樽頸，但女友一次在學校購買的炸紫菜啟發他創業的心。Tob 嘗試製作炸紫菜，再帶到商場的攤檔售賣。客人對這個產品反應很好，銷量馬上超越糖炒栗子，成為商場內的熱賣商品。之後 Tob 把目標轉向 7-Eleven 便利店。

雖然放在 7-Eleven 出售必須支付 4 成售價作為上架費，但好處是全國 3,000 家分店的龐大渠道，以及完整的物流系統；供應商不用煩惱送貨問題，只需準時把商品送到倉庫即可。

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Tob 發現零食的消費主力是小孩和女性，「就手」（容易取到）、顯眼的擺放方式很重要；比起放在貨架上和其它零食排在一起、吊掛式的商品賣得更好。３年後，「小老闆」公司年營業額高達 40 億泰銖（約港幣 9.947 億元），僅計紫菜收入亦有 2.5 億泰銖（約港幣 6,217 萬元），紫菜更賣到新加坡、馬來西亞等鄰近國家，現時全球 19 個國家都吃得到這款小老闆紫菜。

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Photo：TODAYonline、Tao Kae Noi、oo-foodielicious