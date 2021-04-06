【疫市營商】商品錯過最佳使用日期變垃圾？商家看準商機促銷 生意大增5倍

新冠肺炎疫情下，市民逗留在家的時間較多，也令超市生意大增。不過一些快速消耗品（FMCG）因錯過「最佳使用日期」而滯銷，甚至變成垃圾。有商家看準商機，利用各種促銷方式售賣這些產品，過去 1 年生意額急升 5 倍。

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「珍寶市場服務」創辦人梁詩雅 (Shirley) 表示，快速消耗品通常設有「最佳使用日期」，而超市一般規定上架貨品的「最佳使用日期」必需達 2/3 或以上，例如「最佳使用日期」距離出廠日期為 1 年，上架的貨品距離「最佳使用日期」至少要有 8 個月或以上。

當貨品暢銷時對商家並無影響，但自社會運動及新冠肺炎疫情爆發後大量「快速消耗品」去貨速度減慢，令商戶十分苦惱。

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▲ 珍寶市場服務負責人梁詩雅

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因此，梁詩雅在成立去年成立「珍寶市場服務」，結合線下及線上的方式，如特價、套裝、買一送一及贈品等手法，透過超市、網上平台及 KOL 等渠道促銷，為商戶清貨。

▲ 將產品變成福袋形式，容易清貨。

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梁詩雅表示，不少商戶有大量快速消耗品滯銷，其質量完全無問題，只因距離最佳使用日期剩下兩個月至半年而被超市所拒。在銷售策略方面，公司為商戶度身訂造 combo set，即把商戶不同的產品以套裝銷售，比出售單一產品更有促銷效果。同時將近期貨品作為禮物，買滿指定金額即可獲贈，吸引顧客購買。

▲ 即期品有時會以贈品形式送出。

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