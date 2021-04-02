【6.5 折起】盾牌口罩再劈價! 口罩最平賣 $16.3/50 個

盾牌口罩又開新店，不過今次是銅鑼灣分店搬至另一新地址。



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盾牌口罩指，銅鑼灣口罩專門店於 4 月 2 日開張，不計成本劈價 (官方口罩未折零售價可看下圖) 開售，回饋老客戶。優惠如下



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4月2日星期五：6.5折（-35%）

4月3日星期六：7折 （-30%）

4月4日星期日：7.5折（-25%）

4月5日星期一：8折 （-20%）

4月6日星期二：8折 （-20%）



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如以最平的康加 Heal+h 成人口罩 ASTM Level 1 為例，原價售 $25 盒/50個，開店首日特價為 $16.3 盒，注意折扣每日遞減。此優惠只限盾牌 FB 專頁粉絲客戶，所有客人必須 Like 盾牌專頁及 Follow 盾牌專頁，才可以享受優惠。每人限購 5 盒，折扣口罩每日數量有限，售完即止。超過 5 盒口罩，正價發售。其他「非外科平面口罩」產品正價發售。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。