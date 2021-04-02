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【6.5 折起】盾牌口罩再劈價! 口罩最平賣 $16.3/50 個

行內熱話 01:32 2021/04/02

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盾牌口罩又開新店，不過今次是銅鑼灣分店搬至另一新地址。 
                                                               
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

盾牌口罩指，銅鑼灣口罩專門店於 4 月 2 日開張，不計成本劈價 (官方口罩未折零售價可看下圖) 開售，回饋老客戶。優惠如下 

【其他內容】【一盒齊 5 色】型格春夏! Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻  

4月2日星期五：6.5折（-35%）

4月3日星期六：7折 （-30%）

4月4日星期日：7.5折（-25%）

4月5日星期一：8折 （-20%）

4月6日星期二：8折 （-20%）

【其他內容】 附購買連結! 日本製造超快適口罩 售 $20 包 另有多款其他日本口罩發售
 

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如以最平的康加 Heal+h 成人口罩 ASTM Level 1 為例，原價售 $25 盒/50個，開店首日特價為 $16.3 盒，注意折扣每日遞減。此優惠只限盾牌 FB 專頁粉絲客戶，所有客人必須 Like 盾牌專頁及 Follow 盾牌專頁，才可以享受優惠。每人限購 5 盒，折扣口罩每日數量有限，售完即止。超過 5 盒口罩，正價發售。其他「非外科平面口罩」產品正價發售。 

【其他內容】 平過平面款! 韓國製造 K NURI KF94 四層立體口罩 售 $98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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